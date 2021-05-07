Kakao第一季度业绩创历史新高. May. 07, 2021 07:26. by 金聖模 mo@donga.com. 信息技术(IT)企业Kakao以季度为准，在销售额和营业利润方面取得了历史最佳业绩。商务、金融科技、文化产品、移动出行等部门均有增长，拉动了业绩。 Kakao方面6日表示，以今年第一季度(1 ~ 3月)合并基准，据统计，销售额比去年同期增加45%，达到1.2580万亿韩元。同期营业利润为1575亿韩元，增长79%，当期净利润为2399亿韩元，增长200%。但是，营业费用因新招聘规模扩大而增加的人工费、营销费用扩大等原因，同比增加了41%。 据统计，从各部门来看，包括Kakao Talk聊天工具和在线门户网站服务(daum)、移动出行、商务、金融等在内的平台部门的销售额比去年同期增加了51%，达到6688亿韩元。其中，Kakao Talk广告、送礼等组成的Talk Biz的销售额比前一年增加了61%，达到3615亿韩元。新事业部门的销售额比1年前增加了89%，达到1898亿韩元。Kakao移动出行的出租车销售扩大和Kakao Pay结算交易额及金融服务的扩大产生了影响。 包括游戏、音乐、网络漫画等在内的文化信息领域的销售额增长了38%，达到5892亿韩元。在收费内容、游戏等方面的交易额全面上升。 虽然取得了历史最佳业绩，但与去年第四季度(10~12月)相比，增长呈现出放缓的趋势。与前一季度相比，销售额增长率仅为2%，营业利润增长率也只有5%。有分析认为，得益于因新型冠状病毒肺炎(COVID-19)激增的非面对面需求的快速增长势头可能会有所减弱。 Kakao计划今后为加快增长速度，集中精力扩大全球事业。另外，以Kakao Talk频道为媒介，年内推出连接创作者和订阅者的订阅服务。 Kakao方面表示，“计划在本月内发行包含可持续经营努力和今后计划的ESG(环境、社会、支配结构)报告书”，“正在讨论Kakao娱乐、Kakao Japan等部分子公司的上市事宜。”

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