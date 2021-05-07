5•18民主化运动最后抗争采访，诺曼•索普摄影展举行. May. 07, 2021 07:27. by 李亨胄 peneye09@donga.com. 生动记录5•18民主化运动当时，戒严军进入市民军最后抵抗地前全南道厅后，道厅内惨淡状况的照片首次对外公开。 文化体育观光部前全南道厅复原推进团为迎接5•18民主化运动41周年，将从本月7日到31日在前全南道厅别馆2楼举行特别展。在特别展上，将首次公开前亚洲华尔街日报记者诺曼•索普(74岁)捐赠的5•18相关资料。 生活在美国华盛顿的索普从1977年到1982年担任亚洲华尔街日报东京、首尔办事处的记者。公开的资料有索普在1980年5月23日到27日的5天里采访5•18现场拍摄的照片和照相机等200多件。照片记录了5月23日当时的前全南道厅内外风景，24日全南木浦站广场示威，26日民主守护泛市民动员大会后的街头游行等场面。 特别是戒严军进入前全南道厅后的27日，新军部允许外国媒体采访后，索普在上午7点半最先进入道厅拍摄了照片。照片中记录了当时死在前全南道厅的15名市民军中，市民军发言人尹祥源烈士等9人的样子。当时制作并公开了遇难者的位置、姓名、尸体移动场面等视频。此前，虽然公开了很多抗争最后一天的27日前全南道厅的外部照片，但几乎没有道厅内部照片。 索普还将5•18当时收集的传单、宣言书捐赠给了韩国政府。他表示：“5•18民主化运动是大韩民国民主化漫长斗争的一部分”，“希望更多人了解为了民主主义开花结果经历了多少困难”，表明了捐赠宗旨。

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