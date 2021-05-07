洋基队向接种疫苗的球迷发放免费入场券. May. 07, 2021 07:27. by 黃奎引 kini@donga.com. 曾经有过献血就能得到职业棒球免费票的时期。现在在美国纽约，只要接种新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫苗，就可以获得美国职业棒球大联盟(MLB)免费入场券。 纽约州州长安德鲁•库莫6日举行记者会，介绍了将代表纽约的两支MLB球队洋基队和大都会队的主场用作“扬森”疫苗接种中心的方案。因为扬森疫苗通过接种一次就能发挥效果，所以可以到希望观看比赛的球场接种疫苗并观看比赛。如果接种疫苗，就能得到可以换票的“凭证”，因此也可以在其它日子观看比赛。 库莫州长还介绍了根据是否接种疫苗，在MLB球场安排座位的方案。其主要内容就是，结束疫苗接种的这些人无需“保持社交距离”，可以坐在自己想要的位置上。在该区域，未满16周岁、不能接种疫苗的小粉丝也可以入场。但是，即使接种完毕，也不能在球场内摘掉口罩。没有接种疫苗的这些人须在占全部观众席三分之一的其他区域，在保持社交距离的情况下观看比赛。

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