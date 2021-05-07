“支持免除疫苗的知识产权”……展现美国领导能力的机会. May. 07, 2021 07:27. . 美国总统拜登昨天表示，支持世界贸易组织免除新冠疫苗的知识产权。此后，美国贸易代表办公室也发表了同样内容的声明。这是根据印度和南非等100多个发展中国家为生产仿制药提出的暂时豁免知识产权保护的提案做出的决定。世界卫生组织总干事谭德塞表示欢迎说：“美国的决定是在与新冠的战斗中具有里程碑意义的瞬间。” 美国当天公布的消息对于像韩国一样饱受疫苗短缺之苦的国家来说，犹如及时雨。全世界70%的人口要想接种疫苗，需要110亿次（以两次接种为准）疫苗。但是疫苗生产在部分发达国家有限制地进行，无法满足需求，再加上货量集中在发达国家，占世界人口80%的发展中国家确保的疫苗还不到总量的三分之一。因此，即将完成集体免疫的美国和以色列的新冠患者急剧减少，而接种率仅为一位数的印度每天都有近4000名新冠患者死亡。如果知识产权暂时被免除，疫苗生产量将会增加，疫苗鸿沟也会缩小。 但是很难期待疫苗生产会立即扩大。免除疫苗知识产权是在艾滋病猖獗时才实行的极其特殊的措施，需要世界贸易组织164个成员国的一致同意。即使免除知识产权，投入巨额资金开发疫苗的制药公司能否充分公开技术还是未知数。韩国政府要发挥外交力量以加快世贸组织的决定速度，同时要给予具有疫苗生产能力的国内制药公司能够借此机会成为亚洲疫苗生产中心的支援。与此同时，为了不让自身投入疫苗生产的制药公司因免除知识产权而遭受损失，应该制定支援对策。 美国贸易代表办公室在当天发表的声明中表示：“已经确保了针对美国国民的疫苗，因此将继续努力扩大疫苗的制造和供应。”如果发展中国家的疫苗荒问题得不到解决，新冠疫情将在2年后才能结束。美国应主导世贸组织的果断而迅速的决定，并通过对疫苗不足国家的疫苗出口及支援，为人类尽快克服新冠危机发挥领导能力。

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