“想要出现第二个《米纳里》，必须有更多的亚洲制作团队进入美国电影界”. May. 06, 2021 07:16. by 李浩载记者 hoho@donga.com. 电影《米纳里》的演员尹汝贞在第93届美国奥斯卡颁奖典礼上获得了最佳女配角奖。但是，很多亚裔作品仍然在美国得不到认可。为什么会这样呢？ 研究电影中种族等不平等问题的美国南加州大学(USC)安娜堡包容政策研究所的创始人、该大学安娜堡言论大学交流系教授史黛西•L•史密斯在接受《东亚日报》的书面采访时指出，“讨论电影的多样性时，除了美国电影中的亚洲演员比例低于美国国内的亚洲人的比例的‘过少代表性’问题之外，还有对角色的固定观念等很多方面需要观察。” 史密斯教授在2016年首次提出了在组建电影的演员及制作团队时必须包含一定比例有色人种的“包容特约”概念，并于今年1月发表了分析Netflix作品的多样性的报告。此前好莱坞为了确保多样性，出现了增加亚裔演员比重的呼声，但现在需要超越这一要求的努力。史密斯教授表示：“带着固定观念，正在集中观察错误描写亚洲角色的部分。” 在《米纳里》中，尹汝贞饰演的奶奶“顺子”没有表现为只为子女牺牲的典型亚洲女性形象，这一点是成功的要素。这与只知道钱的富人(《摘金奇缘/Crazy Rich Asians》)和书呆子(《严肃的男人》)等充满东方主义的影片不同。电影评论家田赞一表示：“《米纳里》的竞争作品《乡下人的悲歌/Hillbilly Elegy》中的奶奶被刻画成疼爱子女的女性角色，角色有些扁平化。与此相比，顺子与美国人想象中的亚洲女性的形象不同，以突出的形象抓住了人们，这一点很有意义。” 今年的金球奖把《米纳里》列入最佳外语片奖候选名单，而不是最佳影片奖，这引发了种族歧视争议。2019年，美籍华人导演王子逸执导的讲述华裔移民家庭故事的电影《别告诉她/The Farewell》也被金球奖提名为最佳外语片奖候选作品，受到了批评。 学院的步伐也有所变化。获得最佳影片讲等3个奖项的电影《无依之地》的导演克洛伊•赵(赵婷)是中国籍女性。《米纳里》也获得了最佳影片奖、最佳导演奖等6个部门的提名，展现了美国社会正在接受亚洲文化。史密斯教授表示：“电影反映了我们生活的世界，让我们反思错误之处”，“如果将不同种族的声音包含在电影中，观众就能看到各种故事，甚至可以看到更加改善的世界的面貌。” 怎样才能出现“第二个《米纳里》”呢？史密斯教授表示：“摄像机那头的亚洲导演、作家和制作人还不够”，“担任创造性角色的亚洲人应该在电影产业中越来越多。”就像黑人与南美出身的制片人制作好莱坞作品时克服偏见一样，电影制作团队的构成必须进行改变。电影评论家郑智旭表示：“《米纳里》导演郑•以萨克•李选择日本动画电影《你的名字》作为下一部作品是包含亚裔认同感的行动”，“应该增加在美国制作体系内活动的亚裔电影人。”

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