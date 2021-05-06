六成国民表示“将接种疫苗”…九成接种者表示“会劝周围人接种”. May. 06, 2021 07:17. by 柳根亨 noel@donga.com. 据悉，声称要接种新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫苗的国民比3月调查时减少了6%以上。在过去的两个多月里，接连发生的疫苗安全性争议似乎产生了影响。但据统计，已经接种疫苗的国民10人中有9人表示会劝周边接种疫苗，因此疫苗接种者的满意度相对较高。 据保健福祉部和文化体育观光部5日透露，这些部门于上月27~29日委托韩国Research对全国1000名18周岁以上的成年人实施了“新冠病毒认知度调查”。结果显示，尚未接种疫苗的国民中，只有六成表示愿意接种疫苗。 从调查结果来看，934名未接种疫苗的受访者中有61.4%表示“有意接受预防接种”，这比3月第一次调查时减少了6.6个百分点。回答“不接受”的人占19.6%，比3月调查时增加了6.7个百分点。其余19%的人回答“不知道”。 想要接种疫苗的国民表示最大的理由是“预防家庭感染”(80.8%•以下多选)，其后依次为△形成社会集体免疫(66.3%) △预防本人感染(59.9%)。相反，不愿接种疫苗的最大理由是“担心出现异常反应”(84.1%)，其次是△不信任疫苗效果(66.8%) △没有疫苗选择权(44.8%) △可以根据基本防疫守则预防(28.3%)。 另一方面，接种疫苗的应答者(57名)中89.5%表示会劝周围人接种疫苗。这比3月份的调查上升了5.1个百分点。中央事故处理本部防疫总管班长尹泰浩(音)期待地说：“如果接种者的劝说持续下去，人们对疫苗的认识自然而然就会发生变化。” 韩国政府从5日开始，从提供某种“疫苗接种奖励”的角度出发，对新冠肺炎疫苗第1、2次接种全部在国内完成，并度过两周观察期的接种者，可以对其免除自我隔离。由此，疫苗接种完成者即使与确诊者密切接触，只要在基因扩增(PCR)检查中显示阴性，就不必进行自我隔离。从国外回来时，入境处被判定为阴性，没有可疑症状也可免除自我隔离。

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