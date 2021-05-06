得克萨斯骑警队梁玹种今天以队史最高龄迎来首发出道战. May. 06, 2021 07:17. by 李憲宰 uni@donga.com. 即将迎来美国职业棒球大联盟首发出道战的得克萨斯骑警队的梁玹种(33岁•照片)将在球队历史上留下新的记录。 梁玹种将于6日上午8时40分在美国明尼苏达州明尼阿波利斯的目标球场举行的与明尼苏达双城队的客场比赛中，作为先发投手出场。得克萨斯队5日通过比赛笔记本表示：“梁玹种将成为球队历史上以先发投手身份出道的最年长的选手。”1988年3月1日出生的梁玹种将在当地时间5日(韩国时间6日)迎来33岁零65天。之前的纪录是奥斯汀•维文斯德克斯在2017年6月1日创下的32岁零32天。 本赛季仅作为救援投手两次出场，在8又3分之2局内失2分，平均责任失分2.08，稳定投球的梁玹种因日本投手有原航平受伤而正式首发出场。对方的首发投手也是左手投手路易斯•索普(26岁)，索普在本赛季参加了2场比赛，没有输赢，平均责任失分3.60。 梁玹种还创下了今年赛季得克萨斯队首发投手中首位左手投手的记录。截止到本赛季5日的比赛，得克萨斯队在31场比赛中一次也没有派出左手首发投手。凯尔•吉布森、阿里哈拉、迈克•波尔蒂内维奇、韩裔戴恩•德宁、乔丹•莱尔斯等都是右手投手。 得克萨斯俱乐部介绍说，梁玹种在KBO联赛两次获得与美职棒大联盟赛扬奖分量一样的崔东源奖，从2014年开始的7年间年均出场30次，收获14胜的同时，一个赛季平均投出了184又三分之一局。梁玹种在KBO联赛效力了14个赛季，包括285场首发比赛在内，共参加了317场比赛。

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