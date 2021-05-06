印度法院：“新冠患者缺氧死亡构成种族灭绝罪行”. May. 06, 2021 07:17. by 赵维罗记者 jyr0101@donga.com. 印度法院认为，因医用氧气不足导致新冠患者死亡是“相当于种族灭绝的犯罪行为”。 据印度NDTV报道，印度北部乌塔尔邦的阿拉哈巴德高等法院4日在针对因新冠疫情蔓延在医疗机构引发的医用缺氧事件的公益诉讼听证会上做出了上述表示。公益诉讼与民事及刑事诉讼不同，无需经过繁琐的法律程序，以普通市民寄给法院的信件和举报等方式开始审判。 法院在当天的听证会上表示，“仅仅因为医院没有提供氧气就导致新冠患者死亡是犯罪行为，这无异于负有持续筹措医用氧气义务的这些人的集体屠杀。”法院还说：“在这个科学发达、进行心脏移植和脑部手术的时代，我们怎么能任由人们以这种方式死去。”美国有线电视新闻网（CNN）报道说，法院断绝拒绝邦政府有关医疗用氧气供应充足的主张，并指示采取改善措施。法庭援引市民囤积氧气和低收入阶层乞讨氧气的视频指出，“这与政府声称氧气供应充足的说法截然相反”。法庭对据称在梅鲁特和勒克瑙因缺氧而死亡的新冠病人的案例发出了调查指示。此次公益诉讼最终判决尚未宣布。 据《印度教徒报》当天报道，德里高等法院4日也向联邦政府发出命令，要求其说明未遵守向新德里提供充足氧气以治疗新冠患者的命令的原因。德里高等法院最近曾下达命令，要求联邦政府不惜一切手段为新德里提供充足的氧气。法庭批评联邦政府说，“你们可以像鸵鸟一样把头埋在沙子里，但我们不能。” 据美国哥伦比亚广播公司（CBS）4日报道，过去两周，印度每小时有120人、相当于每分钟有两人死于新冠肺炎。截至韩国时间5日，印度累计新冠确诊病例达2066万余例，累计死亡22万余例。

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