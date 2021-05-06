3年8个月以来的最大物价上涨……应对利率上调冲击正当其时. May. 06, 2021 07:17. . 韩国统计厅表示，上个月的消费者物价出现了3年零8个月以来最大幅度的上涨，达到了2.3%。随着原油等原材料价格和农产品价格的上涨，超过了政府的物价管理目标2%。新冠疫情后投放市场的资金如果继续刺激物价，通胀的可能性也会增大。如果发生物价持续上涨的通货膨胀，必然会提高利率，家庭和企业的利息偿还负担也会加重。问题在于，如果在景气恢复进入正轨之前，物价和利率就上涨，那么在经济不景气的情况下，就会遭受高利率的双重打击。 受新冠疫情影响，原本就萎缩的百姓生活仅因物价上涨就受到了直接冲击。不仅葱、鸡蛋、肉等饭桌上的物价上涨，连油价、水费也暴涨。在这种情况下，如果连利息也上涨，那么市民们就会陷入生计危机。 美国财长珍妮•耶伦当地时间4日表示，“为了不让经济过热，利率可能要有所上升”。在纳斯达克暴跌近2%等金融市场出现敏感反应后，耶伦撤回了自己的发言，但美国上调利率的可能性并没有消失。如果美国上调利率，为了防止外国资金流失，韩国也只能上调利率。 韩国银行虽然还没有公布上调利率的计划，但市场利率已经呈现出上升趋势。据韩国银行透露，截至3月份，银行住宅担保贷款利率连续7个月上涨，信用贷款利率连续2个月上涨。在利息负担增加的情况下，上个月五大商业银行的信用贷款增加了近7万亿韩元。虽然受到SK IET公开发行股票认购的影响较大，但投资虚拟货币的“比特投资”需求也不少。在银行界家庭负债超过1000万亿韩元的情况下，如果利率上升，家庭贷款必然会出问题。 政府的立场是，关于通货膨胀的忧虑过于严重，下半年物价也将趋于稳定。但是，考虑到因收入减少和负债增加而变得脆弱的家庭生计情况，过分的乐观会引发危机。如果家庭被增加的利息所压迫，就会导致内需停滞和金融不安，经济恢复只能被推迟。政府应仔细研究通过扩张财政投入的资金是否会刺激通货膨胀，并克制过度释放资金。家庭和企业也需要对加息保持警惕并对债务进行管理。

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