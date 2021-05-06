奇异的家庭画. May. 06, 2021 07:18. . 这是一幅描绘躺在床上的母亲和婴儿的家庭画。但是设定很奇怪。别说床上用品，连墙面都是白色的，没有任何装饰，被子上只露出两个人的头。而且，婴儿与妈妈相距遥远。通常而言，婴儿会被描绘成依偎在母亲怀里或吮吸着乳汁的样子。 在20世纪初，在巴勃罗•毕加索出现之前，华金•索罗亚还是在世的最著名的西班牙画家。他1863年出生于瓦伦西亚，两岁时因霍乱失去双亲，在亲戚家长大。他9岁开始学习绘画，留学罗马后又在巴黎学习印象主义。他25岁时结婚，后定居马德里，育有三个子女，家庭成为最佳典范。这幅画中的模特也是夫人克洛蒂德和后来成为画家的小女儿埃琳娜。 索罗亚因海滩画而名声大噪，但最爱的主题却是家庭。作为孤儿长大，比谁都清楚家人的重要性，所以对他来说，家人始终是第一位的。同时，让他的艺术抱负得以实现的，也是家庭画。他渴望“破坏一切习俗”的创新画作，但实际上还停留在海边风景画或传统风俗画上，这些画能保证大众人气和收入。但这幅画不一样。大胆地打破了传统的母亲和婴儿形象。如果让妻子长时间做抱女儿或喂奶的姿势，虽然看起来很美，但对于模特来说，这可是件苦差事。女儿确实是看起来睡得很熟。母亲和婴儿是在当下最舒适自然的状态下画出来的。 有人说孩子睡觉的时候最漂亮吧？看着熟睡的婴儿，妈妈的表情显得很幸福。画家为了将注意力集中在母女的脸上，对周围进行了大胆而简单的处理，加上黄色的笔触，让整幅画充满了暖意。这不是奇异的演出安排，而是真实的日常生活场景。

한국어