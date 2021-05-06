美国官员：“朝鲜可能在朝鲜半岛使用核武器和生化武器”. May. 06, 2021 07:18. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 美国国防部一名负责官员表示，朝鲜有可能在韩半岛发生紧急情况时使用核武器和生化武器等大规模杀伤性武器，韩美联合军有必要对此进行应对。 美国国防部负责政策的代理助理国务卿詹妮弗•沃尔什当地时间4日在众议院国防委员会下属的“情报与特种作战分科委员会”听证会前提交的书面资料中表示，“随着朝鲜追求核武器和生化武器，正在危及国际安保，并恶化全球核不扩散体制。”她指出，这违反了联合国安理会的决议，也对美军和同盟及伙伴国家构成了威胁。 一直担任负责美国本土防御及全球安保的国防部首席副部长助理的沃尔什除了提到朝鲜核武器外，还提到了生化武器的危险性。她说：“考虑到金正恩在韩半岛冲突过程中利用大规模杀伤性武器的危险性，（韩美）联军应做好在被‘化学、生物、放射性、核’武器污染的环境中进行作战的紧急情况准备。” 沃尔什在听证会上解释说：“国防部正在与韩国合作，以提高韩半岛对化学和核武器的威慑力。在欧洲司令部管辖地区和韩半岛，遏制化学、生物、放射能、核武器的能力和人力、装备的改善是优先考虑的问题。”她强调，驻韩美军也每天都在与韩国军队接触，“这个问题显然在担忧和威胁清单的顶端”。 她还提到，朝鲜和俄罗斯近年来使用化学武器暗杀政敌等。这可能是指朝鲜国务委员长金正恩同父异母的哥哥金正男2017年在马来西亚被毒物VX暗杀。沃尔什还就中国企业和个人将敏感物质转移到朝鲜和伊朗等国家提出了问题。她抨击中国“在执行旨在防止这种转移的出口管制和多边制裁方面很松懈”。 当天一同出席听证会的国防部负责核与生化防御项目的代理助理国务卿布兰迪•范也表示，“中国、俄罗斯、伊朗、朝鲜及暴力极端主义团体正在悄悄提高大规模杀伤性武器的力量。”特战司令部副司令蒂莫西•西曼斯基也做出类似评价称，“朝鲜可能拥有核武器和生物武器，还拥有化学战项目。”

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