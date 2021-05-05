“蒙面女王”金孝周将在泰国连续两周挑战冠军. May. 05, 2021 07:10. by 金正勋记者 hun@donga.com. 女子高尔夫明星的防晒霜等化妆品赞助合同也很普遍。对于金孝周(26岁•照片)来说，或许这样的提议很少。因为蒙面可以成为标志。 2日，金孝周在新加坡结束的美国女子职业高尔夫(LPGA)巡回赛HSBC汇丰银行世界锦标赛上，4天来一直戴着遮住脸的蒙面头巾进行比赛。在该比赛上时隔5年零3个月再次登上冠军宝座，被冠以“蒙面女王”头衔的她，有望在6日在泰国春武里暹罗乡村俱乐部芭堤雅老球场(72杆)开幕的LPGA巡回赛本田泰国站上也保持蒙面风格。 3日抵达当地的金孝周表示：“从预报来看，泰国天气也非常热。我打算继续使用头巾”，“虽然阳光过敏反应不是很严重，但只要被晒伤就会因瘙痒而产生疼痛，所以会提前注意。”据预报，大会期间，气温将超过34度。 对金孝周来说，泰国非常熟悉。除了因新型冠状病毒肺炎(COVID-19)海外转地训练变得困难的今年外，到去年为止，金孝周每年都会与专职教练、前国家队主教练韩延熙在泰国进行冬季训练，这一传统持续了近10年时间。随着最近的上升势头和自信心，人们对她连续两周夺冠充满了期待。 另外，梁熙英在LPGA巡回赛共获得4个冠军，其中3个是在该比赛上获得的。特别是在奇数年的2015年、2017年、2019年她都捧起冠军奖杯，今年能否再次登上冠军宝座备受关注。 在4日公布的最新世界排名中，金孝周从上周的第9位跃升至第7位。世界排名第1位的高真荣、第2位朴仁妃、第3位金世煐与上周没有变动。这四名选手很有可能参加7月的东京奥运会。以6月末的世界排名为准，排名进入世界前15位的4名韩国选手可以参加东京奥运会。

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