“成年的我也很珍贵”… 准备“成人节”礼物的大人们. May. 05, 2021 07:10. by 金秀贤记者 newsoo@donga.com. “从丈夫那里收到礼物的瞬间脑海中浮现出来了这样的想法，‘喜欢闪闪发亮的装饰的人就是我自己啊’。真的有种找到自我的感觉。” 家住京畿道金浦的韩泰恩(41岁)在儿童节前夕收到了丈夫的“惊喜礼物”。每年儿童节的时候，只给子女们准备礼物，但此次丈夫在买孩子们礼物的同时，还买了平时韩某很想要的高价游戏机。韩某高兴地说：“想起了小时候从父母那里得到的一双漂亮的皮鞋”，“长大后放弃了很多东西，感觉得到了某种补偿。” 虽然5月5日是给孩子们准备的儿童节，但越来越多的成年人回想起小时候，用与众不同的礼物慰劳自己，尽情享受“成人节”。特别是，随着一人家庭或不怀孩子的夫妇越来越多，对“成人儿童节礼物”的需求大幅增加。 据玩具专卖店“玩具反斗城”透露，今年5月为“kidult(童心未泯的成人)”准备的商品销售额比去年增加了45.8%。乐天玛特的玩具组组长金京根也表示：“kidult商品的销售额从几年前开始持续增长”，“特别是5月份为成人准备礼物的需求正在持续增加。” 在儿童节上给自己送礼物的大人也不在少数。个体户金某(40岁)说：“长期以来，一到5月5日，我就会把自己最喜欢的米老鼠形象商品作为礼物送给自己”，“长大后，觉得谁都不会照顾我，除了自己，所以开始纪念了。”家住庆南梁山的上班族姜某(24岁)也表示，“在儿童节来临之际，买了从小就喜欢的动画片DVD全集”，“这感觉就像成年的我送给小时候的自己礼物一样。” 专家们分析称，成人节已经融化了因新型冠状病毒肺炎长期化等原因而疲惫不堪的成年人哪怕是儿童节，也想暂时放下包袱找回童心的内心。檀国大学心理学系教授林明浩表示：“最近因自责和忧郁而饱受心理痛苦的成年人越来越多，用小小的礼物安慰自己也可以看作是心理上的积极信号。”

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