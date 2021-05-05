SK在氢能源领域迈出大步伐，向美国氢能企业投资数百亿韩元. May. 05, 2021 07:10. by 郭道英 now@donga.com. 经确认，SK集团的控股公司SK(株)决定向美国氢能企业Monolith投资数百亿韩元的股份，并计划在本月签订合同。在作为ESG(环境、社会、支配结构)投资核心领域备受关注的氢能源领域，SK正在迈出大步伐。 4日，据相关业界透露，SK(株)计划作为主要战略投资者(SI)参与由美国当地能源企业NextEra主导并正在筹集的Monolith基金项目。据悉，具体的股份和投资金额等正在协调中。 成立于2012年的Monolith公司虽然通过碳素工艺获得氢气，但却拥有将在此过程中产生的二氧化碳提取成橡胶或墨水材料的固体形态碳黑的自主技术。该技术被分类为是100%分解水形成的“绿色氢”和减少温室气体排放的“蓝色氢”中间阶段的“青绿色氢”。 据悉，Monolith公司拥有青绿氢气技术，不仅生产碳黑，还能在提取的氢气中混合氮气，生产农业用肥料等，收益性很高。目前，Monolith正在美国内布拉斯加州哈勒姆投资约1000亿韩元建设试验厂房，最近还发表了追加1万亿韩元规模的第二工厂投资计划。SK通过此次基金作为SI参与，预计将继续与Monolith的技术合作及生产投资。 氢能既是代表性的环保新产业领域，也是ESG投资的核心对象。通过此次投资，SK集团计划进一步扩大清洁氢能工业链。此前，SK(株)新设了专门负责氢气事业的组织“氢气事业推进团”，推进国内液态氢生产设备建设等，正在加快以氢气为中心的环保能源事业。SK(株)社长张东贤最近曾表示，“SK以环保投资组合为中心的事业转换中，构筑氢事业工业链是核心所在。” 预计今后相关国内外投资也将持续进行。此前的1月，SK(株)和SK E&S分别向美国氢气专门企业“普拉格能源”投资了8000亿韩元，共投资了1.6万亿韩元。普拉格能源是拥有在水中注入电力生产氢气的技术和液态氢成套设备技术的公司。SK计划年内与普拉格能源成立合作法人，尽早构筑国内氢气生态系统，共同进军亚洲市场。

한국어