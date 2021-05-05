布林肯：“朝鲜应抓住外交解决的机会”. May. 05, 2021 07:11. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 美国国务卿安东尼·布林肯当地时间3日就拜登政府的新对朝政策敦促朝鲜抓住通过外交途径解决问题的机会，并表示：“将在今后几天、几个月里，不仅关注朝鲜的言论，还会关注其实际行动。”分析认为，美国今后将密切关注朝鲜的回应，并对朝政策的实行时间和方式等进行协调。 当天在英国伦敦举行的七国集团外长、开发部长会议结束后，布林肯在与英国外长多米尼克·拉布共同举行的记者会上，就有关朝鲜的提问回答说：“希望朝鲜抓住外交接触的机会，看看是否有办法朝着韩半岛完全无核化的目标前进。”他还说：“我们的政策重点是外交，具有非常明确的政策。在此基础上决定是否接触，取决于朝鲜。” 就新对朝政策的大体框架，布林肯重申，就像此前报道的内容一样，是“经过调整的实用性的处理方法”。他还表示：“这是为了切实加强美国和同盟、驻军的安全，寻求与朝鲜的外交关系。为此，将以韩国和日本为开端，持续同同盟及伙伴之间的密切协商。”

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