公职不合格的部长候选人……不要一边说协治一边强行任命. May. 05, 2021 07:11. . 昨日，国会同时举行了和文在寅总统剩下一年多任期与共的5名长官候选人的人事听证会。科学技术信息通讯部部长提名人林惠淑和海洋水产部部长提名人朴晙莹的公职意识成为焦点。作为部长候选人的验证议题而言，显得让人觉得有些小气甚至脸红。 林惠淑因为被提名为部长，辞去了担任3个月的国家科学技术研究会理事长一职，受到了“不合格”的批评。她在担任教授时期参加了在夏威夷、巴塞罗那等海外旅游城市举行的学会，并与配偶及两个女儿同行。林惠淑虽然表示“考虑不周”，但多次带着家人去拿着国家补贴的海外出差，仅从这一点看，就不得不说她公私区分不清。虽然她强烈否认为积累自己和配偶的论文业绩而利用学生的疑惑，但考虑到教授和学生的从属关系，有必要从学生的角度进行彻底的验证。 朴晙莹候选人在结束驻英国大使馆的工作回国时，作为“外交官搬家行李”大量购买了价值数千万韩元的欧洲产陶瓷器。这种行为，甚至让人摇头，并怀疑他是不是确实从事过30年的公职生活。朴晙莹表示：“将按照关税厅的意见无条件采取措施。”但这可以视为利用外交官特权违反《关税法》的行为。要说是夫人的爱好，数量也太多了点。而且还在国内销售。多个高级吊灯上甚至还上了照片。海洋水产部是与管制走私的海洋警察厅密切相关的部门，部长如此这般，怎能令行禁止？正义党认为“比包袱商走私还要坏”，将他放在“死亡笔记”的首位，也是出于这个原因。 国土海洋部部长候选人卢炯旭和产业通商资源部部长候选人文胜煜分别就通过公务员特供获得的世宗市公寓加价2.2亿韩元差额出售一事和赠与税逃税疑惑进行了道歉。 越是任期之末，公职纲纪很容易松懈，这将对解决民生悬案产生恶劣的影响。领导数千名人员的部长的作用因此更为重要。林惠淑和朴晙莹在正义党也被评价不合格。执政四年里，文在寅总统在没有得到在野党同意的情况下，强行任命了29名部长级候选人，但这次应该另当别论。即使是为了铭记因“国政一意孤行”导致的民心背离现象，并为圆满结束国政而与在野党的协治，也应慎重考虑撤消对不符合条件者的任命。

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