对父亲的哀悼. May. 05, 2021 07:11. . 父亲得了癌症，在死亡线上挣扎。诗人看着这一情景痛苦不堪。诗的题目是《不要温顺地走进那个良宵》，是这种痛苦的产物。诗人的名字叫迪兰·托马斯。 由19行组成的定型诗以“不要温顺地走进那个良宵”开头，反复说“怒斥，怒斥光明的消亡”。意思是说，不要因为天黑了，就太温顺地接受夜晚。这是将人生比喻成白天，将死亡比喻成夜晚的隐喻。虽然刚开始很奇怪为什么会有人作这样的隐喻，但到最后一联时，明白了因为父亲快要去世。“在那悲哀之巅的我的父亲/请不要温顺地走进那个良宵/怒斥，怒斥光明的消亡。”这里面完全包含了儿子希望父亲坚持下来的心情。 威尔士诗人托马斯的诗，如果用威尔士演员安东尼·霍普金斯那沉重的声音来朗读，就会产生加倍的共鸣。霍普金斯朗诵这首诗，是在他50岁的时候。仅凭阅读就能让人感到凄凉的诗，再加上霍普金斯充满悲伤的声音，更是如此。经过漫长岁月，2021年4月，已是84岁老人的他再次召唤了这首诗。是在父亲的墓地。但这次是不完全的朗诵。“实在是太痛苦了。”因为想起去世的父亲，他无法完成朗诵。 他在推特上上传了自己的视频。几个小时后，他听到了自己获得奥斯卡最佳男主角奖的消息。恰巧，他在电影《父亲》里精采饰演了一名患有老年痴呆症的老人。他扮演的父亲，他朗诵的诗中的父亲，都是我们的父亲。患病的父亲坚持了一段时间，最终离开了我们。无论是诗，还是电影，艺术有时都是关于那段痛苦记忆的记录。即使是这样也要哀悼。

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