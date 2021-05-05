执政党议员：“赦免李在镕的必要性很强……政府应积极考虑”. May. 05, 2021 07:11. by 朴民優 minwoo@donga.com. 韩国执政党内部出现了公开要求赦免三星电子副总裁李在镕的声音。继产业界、宗教界之后，在执政党内部也出现了赦免李在镕的主张，预计政治圈的争论也将进一步扩大。 国会科学技术信息广播通信委员会委员长、共同民主党议员李元旭（照片）4日在BBS广播节目中表示：“从目前半导体的供需状况、对美国的投资等情况来看，赦免李在镕的必要性不是一星半点，而是强有力地存在。”他还说：“在新冠疫情下，经济非常不稳定，为了克服半导体危机，国民也要求赦免李在镕的必要性。政府应该积极考虑（赦免）。” 这是执政圈首次向政府公开要求对赦免李在镕进行讨论。此前，三星电子高管出身的共同民主党议员、半导体技术特别委员会委员长梁香子和四次当选的重量级议员安圭伯也曾提及赦免李在镕的必要性，但都是以国民同意为前提提出的“有条件赦免论”。 但共同民主党内部立即提出了反对意见。李诞熙议员当天在脸书上表示：“反对（赦免李在镕）。原因只有一个。‘法律面前人人平等’。实际上是否有助于经济也令人怀疑。” 就赦免李在镕的问题，国务总理候选人金富谦当天在写给人事听证委员的书面答辩中表示：“如果被任命为总理，将听取经济界、市民团体和政界等各方面的意见并向总统转达。我认为，如果没有国民共识，赦免不仅不利于团结，也不利于经济发展。”共同民主党前代表（党首）李洛渊当天也表示：“这是总统的固有权限。我将克制开口说话。也许某一天政府会进行必要的研究。” 青瓦台一名有关人士就李元旭提出的赦免李在镕的必要性表示：“就目前而言，我的回答（和以前）一样。”这意味着没有改变“没有讨论的计划”的原有态度。

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