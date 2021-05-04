慰安妇受害者尹老奶奶去世，240名幸存者中在世仅剩14人. May. 04, 2021 07:22. by 刘彩妍记者 ycy@donga.com. 日本军慰安妇受害者尹老奶奶2日去世。享年92岁。 韩国慰安妇援助团体“正义记忆连带”3日表示：“尹奶奶在2日晚上10点左右去世了。”按照遗属的意思，故人的名字将匿名，葬礼也将以非公开的形式进行。 尹奶奶1929年出生于忠清北道，在她12岁时的1941年目睹开着卡车对爷爷施暴的日本便奋起反抗，之后被日军强行带走做了慰安妇。故人在日本的下关和广岛等地经历了性奴隶受害等各种苦难。 尹奶奶去世后，政府登记在册的日本军慰安妇受害幸存者240名老人中在世的仅剩下14人。

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