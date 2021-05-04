到8月末为止 政府将向398万户家庭支付劳动-子女奖励金. May. 04, 2021 07:22. by 宋忠炫 balgun@donga.com. 到8月末为止，政府将向398万户低收入家庭最多发放300万韩元的劳动奖励金和70万韩元的子女奖励金。对象是去年有劳动、事业收入，满足收入和财产条件的家庭。 国税厅3日表示，已向去年有劳动•事业收入的398万户家庭发送了申请劳动•子女奖励金的通知。劳动奖励金的发放对象是，夫妻年总收入在600万韩元以上3000万韩元以下，单职工家庭收入在3000万韩元以下，单人家庭收入在2000万韩元以下。如果家庭总收入不足4000万韩元，则可以领取子女奖励金。 除收入标准外，房地产、全税租金、汽车、存款等财产合计额不足2亿韩元才能申请奖金。今年申请奖励金的对象中，30岁以下的人占全体的25.9%，所占比率最高。其后依次为40多岁(20.2%)、50多岁(17.5%)、30多岁(16.4%)、60多岁(13.2%)、70岁以上(6.8%)等。 接到通知的对象在本月末之前，可以通过国税厅网站“home tax”或移动“hand tax”等申请。即使没有接到通知，也可以向home tax或劳动奖励金咨询中心(1566-3636)确认是否属于奖励金发放对象。如果谎报申请条件，虚报申请，奖励金将被停止2年。

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