朝鲜就韩国出版金日成回忆录的争议使用“对抗狂潮”一词. May. 04, 2021 07:22. by 權五赫 hyuk@donga.com. 朝鲜宣传媒体就金日成回忆录《与世纪同行》在韩国出版引发争议进行强烈抨击，称之为“歇斯底里的对抗狂潮”“不纯势力的妄动”等。 朝鲜宣传媒体“我们民族内部”3日表示：“南朝鲜（韩国）正在发生超乎常识的不正常事态。南朝鲜法律界和保守媒体就出版普及回忆录一事大吵大闹，说什么违反《保安法》和‘利敌之物’，煽动歇斯底里的对决狂潮。”属于利敌宣传物的《世纪同行》在韩国出版后，因涉嫌违反《国家保安法》等现行法而成为调查对象，朝鲜对此公开表示不满。该媒体主张：“（阻止出版）是企图遮挡太阳光芒的反动分子的愚蠢的意气用事，是法西斯式妄动。向民族和人类阐明真正生活指针的大百科全书至今仍未能在南朝鲜出版普及，这本身就是民族耻辱。”和民主？”该媒体甚至提到了中国秦代焚烧书籍、活埋儒学者的“焚书坑儒”，并主张：“在人类应享受的自由中，连最起码的媒体自由、出版自由都被阻挡在外。” 专家们认为，宣传媒体在劳动党副部长金与正发表谈话一天后提出问题，是朝鲜事先计划好的对应措施。前统一研究院院长全星勋表示：“分裂韩国社会并助长矛盾是朝鲜对南宣传煽动的最大目的。以金与正2日谈话为开端，可能会分阶段提高对南施压力度。”

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