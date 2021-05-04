布林肯：“中国采取越来越有攻击性的行动，想成为支配世界的国家”. May. 04, 2021 07:22. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 美国国务卿安东尼·布林肯当地时间2日抨击中国称：“中国的行动越来越压制和具有攻击性。”他表示，美国对华政策的核心是对抗中国，维护以规则为基础的国际社会秩序，再次强调了与同盟之间的合作。 布林肯当天在接受CBS电视台时事节目《60分钟》采访时表示：“我们看到中国在国内的行动更加压制，在海外的行动也更为攻击性。”也就是说，中国是具备挑战或削弱以规则为基础的国际秩序的军事、经济、外交力量的国家。对于“中国的目标像是什么”的提问，他回答说：“中国似乎相信自己能够、必须成为统治全世界的国家。”但当主持人问道“美国是否正在走向同中国的军事对峙状况”时，他划清界限说：“达到这种状况或就算是走向这种局面，都严重违反美国和中国的利益。” 布林肯还表示：“美国总统拜登实际上对中国采取的包括夺取知识产权在内的一系列行动感到担忧。”他将中国当局对新疆维吾尔族的人权侵害称为“种族灭绝”，直接将矛头指向中国的人权问题。他表示：“我们没有可以不处理中国问题的充裕。无论是敌对的部分，还是竞争的、合作的部分，（同中国的）关系确实存在复杂的方面。” 当主持人提及中国的国内生产总值将于2028年超过美国时，他表示：“打造富国的核心取决于将人力资源和将人力资源潜力极大化的国家能力。从这一点看，我们（比中国）的地位更高。”此外，他还重申了将与拥有同样价值观的同盟及伙伴国家共同合作的立场。

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