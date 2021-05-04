金浯洙被提名为检察总长，将只会剩下“政权卫士”的污名. May. 04, 2021 07:22. . 文在寅总统昨天提名前法务次官金浯洙为下任检察总长候选人。检察总长通过国会人事听证会，由总统最终任命。检察总长的任期为两年，因此金浯洙很可能成为文在寅政府最后一名总长和新政府第一任总长。他将肩负在政治剧变期领导检察机关的重大责任。虽然现政府检察机关的权力有所减弱，但仍然拥有调查起诉权和直接搜查（调查）腐败、选举等“六大犯罪”的强大权限。 金浯洙作为任职22个月的法务次官，辅佐过朴相基、曹国、秋美爱等前任法务部长，相比传达检察部门的心声，他被评价为更积极地响应了执政党的检察机关改革方案。卸任后，执政党对他的信赖非常高，他曾被谈及作为金融监督院院长、公平交易委员会委员长、监查院监查委员等多种公职的候选人。他还被曝，就2019年9月调查时任法务部长曹国一家一事，曾向检察机关提议成立将检察总长尹锡悦排除在指挥阵线之外的特别调查组。这也是检察机关内外对金浯洙被提名一事担忧检察机关政治中立的原因。 但是，辅佐法务部长的法务次官和代表检察官的检察总长的作用和地位是截然不同的。如果金浯洙被任命为检察总长，首先要改变心态。国民去年通过持续不断的“秋尹矛盾”，亲眼目睹了执政党对检察机关的期待是什么，切实感受到了检察机关在政治上的中立是多么重要。更何况，现在是距大选还有10个多月的敏感时期。即使为了不让检察机关背上政权护卫武士的污名，检察机关也应该以多次强调的“法律和原则”为标准行动。 《检察厅法》规定检察官有政治上的中立义务，《检察官伦理纲领》规定：“检察官要铭记职务上的权限是国民委任的。”检察总长的最大任务就是让检察官们顶住外风，能够在尊重国民意愿、保持政治中立的情况下进行调查和起诉。执政圈甚至新设了“重大犯罪调查厅”，讨论完全剥夺检察机关调查权的方案等，检察机关的未来变得不明朗。检察机关要想找到自己的位置，必须恢复国民的信任。从新任检察总长是否具有坚定的政治中立意志并付诸实践中，国民对检察机关的信赖也会发生变化。

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