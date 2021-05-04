国内接种辉瑞疫苗的50人100%产生抗体. May. 04, 2021 07:23. by 李智允记者/ 金堤=朴英民记者 asap@donga.com,minpress@donga.com. 在韩国国内，以第2次接种辉瑞新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫苗的人为对象进行了调查，结果确认了100%的预防效果。辉瑞疫苗的新冠病毒预防效果在临床当时为95%。 国立中央医疗院3日表示，以注射辉瑞疫苗的50名职员为对象，在第2次接种疫苗7天后进行调查的结果显示，全员身上形成了中和抗体。中和抗体是防御细胞感染病毒的抗体。通常接种疫苗后出现中和抗体，其效果得到认可。调查结果显示，第1次接种后3周过后，接种对象的62%形成了中和抗体。之后第2次接种结束后1周后全员形成了中和抗体。杀死病毒感染细胞的“抗病毒T淋巴球”也以30人为对象进行了调查，结果全员形成。 但是，此次调查存在调查对象较少这一局限性。国立中央医疗院公共保健医疗本部长周英洙(音)表示：“此次研究是医疗院层面实施的探索研究水平”，“与其他国家的大规模研究结果相比，这是很难的。” 注射新冠肺炎疫苗后出现了麻痹症状或死亡的事例。在庆南，分别有50多岁和70多岁的男性注射了阿斯利康和辉瑞疫苗，结果两人接连死亡，保健当局正在展开调查。庆南道3日表示：“上个月26日接种了阿斯利康疫苗的家住咸安郡的50多岁男性A某，2日上午被发现已经死亡。”1日，居住在庆南居昌郡的70多岁男子B某在大邱的一家综合医院死亡。B某在上个月23日注射辉瑞疫苗后，三天后因胸部疼痛被送往大邱医院。 3日，据全罗北道和全北警察厅透露，上月28日注射阿斯利康疫苗的金堤警察署某派出所所属的C警监(55岁)还出现了半身麻痹症状。C警监在接种疫苗后的两天里没有出现特别症状，但从同月30日开始出现了身体不适症状。据悉，目前C警监的麻痹症状在很大程度上得到了好转。

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