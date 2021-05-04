2021首尔国际竞技拉拉队公开锦标赛闭幕. May. 04, 2021 07:23. by 黃奎引 kini@donga.com. 如果仍然认为“拉拉队”只是是“为体育队加油”，那就大错特错了。拉拉队本身就是体育项目。国际奥委会(IOC)目前把竞技拉拉队列为“暂定奥运会项目”。韩国体育大学招入拉拉队选手等，韩国各界对拉拉队也越来越关注。 在这种情况下，“2021首尔国际拉拉队公开锦标赛”于上月30日落下帷幕。今年首次举行的此次大赛共有来自韩国、日本、哈萨克斯坦等国的63支队伍的247人参赛，在△组合拉拉 △自由式 △流行乐 △爵士乐 △嘻哈 △动作等6个部门展示了此前磨练的技巧。由东亚日报和大韩拉拉队协会共同主办、韩国马事会协办的此次大赛，因担心新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情扩散，采取了在参赛队发送视频后在线评比的非面对面方式进行。 拉拉队协会相关人士评价道：“虽然因为新冠病毒肺炎的原因，无法亲自感受到现场感，但是通过参赛队提交的视频，我们看到了热爱拉拉队、培养梦想的炽热的热情”，“首尔全明星拉拉队和巴斯塔兹队的比赛让我们国家的拉拉队有了在世界舞台上也能行得通的自信。”

한국어