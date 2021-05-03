明目张胆地说是违法行为，韩国版黑暗英雄片通过“私自复仇”人气爆棚. May. 03, 2021 07:20. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. “这一周辛苦了。坐上模范出租车去兜风吧。晚上10点出发。” 每周五晚上，SBS电视剧《模范出租车》的观众们都会在社交网络服务(SNS)上“定时聚会”。他们等待《模范出租车》的原因是激烈的动作戏和大快人心的感觉。也就是说，电视剧是郁闷的现实的突破口。 最近，韩国版黑暗英雄片大受欢迎。黑暗英雄片的特点是主人公认识到自己的行为是非法的。在电视剧《模范出租车》中，通过“在法律框架内消失才好。否则就会成为另一个犯罪”，这一姜河娜检察官(李絮饰)说的台词，明确金道基(李帝勋饰)等人的私自报复是违法行为。金道基等人潜入犯罪集团，试图杀死或绑架相关人员后，进行长期买卖。 tvN《黑道律师文森佐》更加赤裸裸。在“恶以恶处决”的副标题下，文森佐将犯下不正之风的巴别集团、与巴别集团有敌对关系的自己都定义为坏人。 黑暗英雄与过去单纯地被刻画成善良的英雄形成了鲜明的对比。在韩国版超级英雄片备受瞩目的KBS《新娘面具》(2012年)中，钟路警察署刑警李江土(朱元饰)虽然是在抗击日本帝国主义的过程中给朝鲜人带来安慰的人物，但却选择了无名英雄的命运。 现实的角色也陆续登场。KBS《金科长》(2017年)中，会计舞弊大师金成龙(南宫珉饰)惩恶并改恶从善，OCN《惊奇的传闻》(2021年)中苏文(赵炳奎饰)等以延长生命为条件，成为恶鬼猎人，但真心地执行任务。经历这一连串的过程后，比起对独一无二、无缺英雄的崇拜，逐渐地有缺陷生活的普通人也可以成为助力者的趋势越来越强烈。 黑暗英雄片还讽刺了现实，即快速、痛快地惩治邪恶的方法就是暴力。在《文森佐》第19集中，洪车英(金汝彬饰)有这样一段台词，“惩罚张俊宇(玉泽演饰)等人的最佳法律不存在。也没有次选的方法。所以才会追随律师的次恶。”但也有人担心，对惩治邪恶的暴力方法会变得麻木。 另外，也有分析认为，韩国黑暗英雄片的特征是连受害的弱者事件后的生活都受到关注。《模范出租车》在讲述在韩国引发巨大的公愤的赵斗淳事件、网络硬盘梁振浩会长作威作福事件的第5集末的隐藏轨迹中，描绘了每集中出现的受害者相互擦肩而过的样子。这暗示着受害者们仍在继续日常生活，哪里都有受害者。

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