从奥斯卡金像奖常客到电影制作人，布兰切特：“想与朴赞郁导演合作”. May. 03, 2021 07:20. by 金哉希 jetti@donga.com. 7次入围奥斯卡最佳演员奖提名名单，凭借电影《蓝色茉莉》(2013年)和《飞行家》(2004年)分别获得最佳女主角和最佳女配角奖。在《咖啡与香烟》(2003年)中一人分饰两角，在《宣言》(2016年)中一人分饰12角的“一人多角”的奇才。讲述鲍勃•迪伦人生的电影《我不在那儿》(2007年)，在话剧《理查德二世》中扮演男人角色，性别也能自由切换的演技天才。她曾主演过女性“双女主”主演但因同性恋题材的壁垒而10多年来一直无法制作的电影《卡罗尔》(2015年)，这是她亲自担任制作人的韧劲儿。包含所有这些修饰语的是凯特•布兰切特(52岁)。光是名字就散发出领袖风范。 布兰切特1997年通过电影《天堂之路》出道，24年间往返于电影和戏剧之间，成为了独一无二的演员。但是很少有人把她当作电影制作人。布兰切特与身为电影导演的丈夫安德鲁•厄普顿一起创立了电影制作公司“Dirty Film”，并制作了《卡罗尔》，公司的第二部作品选择了希腊导演克里斯托斯•尼科乌执导的《苹果》。在《苹果》本月在韩国上映之前，本报对她进行了书面采访。 《苹果》的故事背景是失忆症成为流行病的世界。患此病的主人公阿里斯忘记了自己的名字，也忘了家庭住址。医院向他提议通过新的经验创造记忆的“人生学习”项目。从看电影、骑自行车等日常生活到与女性同床共睡，阿里斯积累了人类的普遍经验，正在创造新的认同感。去年，布兰切特以评审会主席的身份参加了威尼斯国际电影节，并在试映会上看到《苹果》，她表示自己被电影独特的氛围所吸引。 “能在电影节上看到《苹果》是非常幸运的。既有奇怪奇妙的魅力，又像是现实世界里非常常见的故事。虽然像漂浮着一样，但脑海中却挥之不去。之后与克里斯托斯导演举行了会议，见面后我们就一直聊天，气氛十分愉快。” 布兰切特曾作为总制作人参与其中并负责电影的发行工作。也就是说，在电影交易的电影市场上为海外销售提供了助力。 “参与电影制作的方法多种多样。根据导演需要什么。因为想和克里斯托斯一起工作这一点非常明确，所以在威尼斯电影节之后，当他提出‘请帮助电影进入多种市场’时，我的回答当然是‘非常乐意’。特别是今年(因Pandemic)电影很难销往海外市场，所以我认为应该为电影提供喘息的空间。" 《苹果》电影中因来历不明的原因，导致人们集体丧失记忆，从这一点来看，与新型冠状病毒肺炎(COVID-19)袭击世界的现实非常相似。 “因为电影制作耗费了6年时间，所以流行病的概念在全球性大流行病发生之前就已在克里斯托斯的脑海中。当然，现在人们因新冠病毒正经历艰难的时期，所以观众们只能通过Pandemic的镜头欣赏电影。但那是偶然的。该片讲述了认同感、孤独和熟悉的东西的丧失等。这一点，不论任何时代，都会让人产生共鸣。” 她表示：“Dirty Film即将推出的有趣的作品有很多”，“也在期待与韩国导演们的合作。” 她表示，“Dirty Film与朴赞郁导演进行了长时间的交谈。朴导演有自己独特的观点，有关注故事、角色和观众令人惊讶的方式。我对电影的兴趣是多方面的，但最重要的是与拥有精彩、独一无二的故事的优秀人士进行合作。”

한국어