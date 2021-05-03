美国表示“继承新加坡成果，考虑放宽制裁”……朝鲜不要错失机会. May. 03, 2021 07:20. . 4月30日，美国白宫发言人珍·普萨基就拜登政府的对朝鲜新政策表示：“不会推进一揽子妥协方案，也不会依赖战略忍耐。将寻求外交的、实用的、调整的方式来对待朝鲜。”一名美国高层官员对《华盛顿邮报》表示：“我们已做好准备，在最终无核化目标下，提议对特定措施放宽（制裁）。”在这种情况下，朝鲜外务省负责美国事务的局长权正根2日就拜登向朝鲜阐明“坚决遏制”一事威胁说：“美国将面临非常严重的状况。” 拜登政府的这一新对朝政策，正式表明将持续参与朝核问题的解决和外交解决的方针。尤其是，美国表明将以朝鲜的无核化行动为前提放宽制裁，这将成为制造对话氛围的中心。拜登政府不会重蹈奥巴马政府放置不理的对朝政策的覆辙，这一点值得关注。这可以是因为日益强大的朝核能力现在已经威胁到美国本土的判断。一名高层官员表示：“我们的结论是消除对美国的威胁。” 拜登政府对于特朗普的“大交易谈判”再次划清界限，并表示：“我们的处理方式将以新加坡协议和过去其他协议为基础。”也就是说，要保障美国对朝政策的一贯性，承认之前达成的协议，引导朝鲜进行对话。对韩美“不合拍”的担忧也暂时可以松一口气了。此前，文在寅总统警告：“废除新加坡协议将成为失误。”对此，国务院表示：“（由我们）主导对朝政策。” 美国在继承新加坡协议的同时还提出了放宽制裁的可能性，因此朝鲜也应该表现出有所变化的态度。朝鲜强调“先解除制裁再对话”，但谁都知道这是不现实的。朝鲜也曾在河内会谈中表示，“将废弃宁边核设施，请解除主要制裁”。尽管拜登政府阐明了“慎重、调整的外交处理”，但要知道，如果朝鲜发起挑衅，无论何时都会改变基调。 虽然“拜登牌”对朝政策的框架已经形成，但是现在只是开始。最重要的是韩美两国比任何时候都需要对朝鲜状况的管理和密切合作。此外，在21日举行的两国首脑会谈上，应集中制定“更加紧密协调”的后续政策，以便能够提出更加具体的对朝提议。

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