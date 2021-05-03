“人生是惊喜的延续”. May. 03, 2021 07:20. by 鄭美京 mickey@donga.com. 受新冠“大流行”的影响，今年奥斯卡颁奖典礼的电视转播创下了美国历史最低收视率。尽管如此，获得最佳女配角奖的尹汝贞还是话题。她直率而有个性的样子给那些很重视幽默感的美国人留下了鲜明的印象。虽然英语水平不是母语水平，但是尽最大努力进行沟通的面貌也很好。让我们看看她的英语采访。 △“For me, an award means getting next work。”（“对我来说，获奖意味着得到了下一个工作。”） 她称自己为“生计型演员”。在接受美联社采访时，她就电影《水芹菜》带来一系列奖项一事表示：“对我来说，获奖意味着得到了下一个工作。”美联社的报道说，她在好莱坞的华丽风格面前毫不畏缩的态度给人留下了深刻的印象，报道的题目也是《《水芹菜》的演员对海外的知名度无动于衷》。 △“Her Oscars acceptance speech stole the show。“Her acceptance speech saved the Baftas。”（“她的奥斯卡获颁感言抢了秀的风头。”“她的获奖感言挽救了Bafta（英国电影学院奖）。” “她在奥斯卡颁奖典礼上的感言抢了秀的风头。”“她的获奖感言挽救了Bafta（英国电影学院奖）。”海外媒体的评价是这样的。在冗长的颁奖典礼上，她就是汽水一样的存在。在Bafta颁奖仪式上，她当着英国人的面说他们是“势力的人（snobbish people）”，而在奥斯卡颁奖仪式上，她对美国顶级明星布拉德·皮特唠叨说，“我们拍摄时，你在哪里（where were you）”。最近在韩国经常使用的单词“抢镜的风头”可以换成“抢秀的风头”。 △“You can’t plan life. Life is full of surprises。”（“人生无法计划。生活充满了惊喜。”） 她在接受NBC电视台采访时表示：“人生是无法计划的。生命是不可预测的事件的连续。”她说，怎么也没有想到，自己会有登上奥斯卡舞台领奖的那一天。“生活充满惊喜”是美国人最喜欢的格言。“人生给努力的人带来新的可能性。”

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