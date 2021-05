拜登:“坚决遏制朝鲜” VS 朝鲜:“美国必将后悔”. May. 03, 2021 07:21. by 权五赫记者、华盛顿=常驻记者李正恩 lightee@donga.com. 当地时间4月30日,美国拜登政府在表示将维持韩半岛完全无核化目标的同时,提出了制裁和外交并行、寻求实用性处理的对朝鲜新政策框架。对此,朝鲜2日以劳动党副部长金与正、朝鲜外务省发言人、外务省负责美国事务的局长的名义发表了3个警告性谈话,同时向韩美两国施加压力。有分析认为,韩半岛的对话时钟也很难立刻启动。 当地时间4月30日,美国白宫发言人珍·普萨奇在总统专机上接受记者采访时,就有关对朝政策研究进展情况的提问回答说:“可以确认研究已经结束。我们的政策不会推进大妥协,也不会依靠‘战略忍耐’。”也就是说,美国不会选择与朝鲜问题保持距离的奥巴马政府和试图以“自上而下”方式解决朝核问题的特朗普政府的做法。《华盛顿邮报》也报道说,拜登政府的对朝政策将以完全无核化为前提推进阶段性处理方式。美国官员对《华盛顿邮报》表示:“我们已经做好准备,在最终无核化目标下,就(朝鲜的)特定措施提议放宽(制裁)。”此番言论可以理解为,朝鲜可能会考虑分阶段实现无核化并采取相应措施的方式处理朝鲜。 但朝鲜以“将面临严重状况”的警告相回应。这是对拜登当地时间4月28日在国会首次发表演讲时作为对朝政策原则提及“外交”和“坚决制裁”,以及美国持续提出朝鲜人权问题的抗议。朝鲜外务省负责美国事务的局长权正根2日表示:“美国主张的‘外交’只不过是为了掩盖自己敌对行为的表面上的好招牌,‘遏制’只是为了用核威胁我们的手段。”就韩国“脱北者”团体向朝鲜散发传单一事,金与正反驳说:“无论我们做出何种决心和行动,对由此产生的后果负全部责任的都是不正确控制肮脏垃圾的南朝鲜当局。”对此,外交界分析认为,这是在美国实施新对朝政策和将于21日举行的韩美首脑会谈即将举行之际,朝鲜显示自己的存在感。 对于朝鲜的反应,青瓦台没有表明正式立场。韩国外交部表示:“韩国政府期待朝鲜对韩美两国的努力做出积极回应。”

한국어