“疫苗带来的自信”……美国迪斯尼乐园412天后重新开张，英国开放俱乐部. May. 03, 2021 07:21. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 在接种新冠疫苗方面取得成果的美国、英国等国，社会正常化步伐正在加快。美国著名主题公园迪斯尼乐园自去年3月14日以后时隔412天重新开张。在英国利物浦俱乐部，3000多人不戴口罩享受着跳舞和音乐。 据《洛杉矶时报》等媒体报道，因新冠疫情扩散而关门的美国加利福尼亚州阿纳海姆迪斯尼乐园4月30日开业。虽然只允许加利福尼亚居民出入，并且规定最多可以接收定员的25%，但截至6月底的未来7周的预约仍然爆满。可以乘坐大部分的游乐设施，但是禁止游客密集的游行和焰火表演。入场观众也必须佩戴口罩并测量体温。用餐也只能在指定场所进行。 迪斯尼乐园于1955年开张，在发生新冠疫情之前，只有前总统肯尼迪被暗杀（1963年）、洛杉矶大地震（1994年）和“9·11”恐怖袭击（2001年）三次关门。当时，闭场日也不过是一天，但却因前所未闻的新冠疫情停业1年多时间。 同一天，英国卫生当局也允许在新冠病毒检测中被判定为阴性的3000多人在没有口罩的情况下到利物浦俱乐部聚会。当局决定利用5天时间追踪出席者的移动路线，分析在大规模活动中新冠疫情扩散的可能性。 有分析认为，两国打开社会正常化的大门是充分接种疫苗后产生的自信心的表现。美国疾病预防与控制中心的统计结果显示，截止到1日，在美国成年人中完成第二次疫苗接种的人达1.0275亿人，占全体成年人的40%左右。65岁以上人口中69.3%结束了第二次接种。截至4月30日，英国65%的成年人和95%的50岁以上成年人完成了第一次疫苗接种。 教育、体育领域的正常化速度也在加快。美国总统拜登4月30日接受全美广播公司采访时表示：“目前部分性地进行的面对面授课，到今年秋天每周必须5天持续进行。”英国卫生当局也决定从新学期开始的9月开始，对12岁以上的青少年也接种新冠疫苗。这是为了防止因感染者出现学校停课的恶性循环而采取的措施。 美国职业棒球大联盟的亚特兰大勇士队和美国职业足球的亚特兰大联合队决定，从5月份开始，在各大联赛中，首次100%接收观众。1日，在美国中部肯塔基州路易斯维尔举行了著名的赛马比赛“肯塔基赛马大会”，数千名观众观看了比赛。美国德美航空公司决定从本周开始在飞机内的中间坐席也安排乘客。世界演出艺术的中心纽约当局为了在9月全面恢复百老汇剧场的运营，正在忙于给业界从事者接种疫苗。 英国广播公司等媒体1日报道说，英国政府目前正考虑对与新冠确诊患者接触的人实施“7天自我新冠诊断检查，而不是此前强制实行的“10日自我隔离”。如果结果是阴性，无需隔离就可以上班、上学。英国广播公司表示，“这是为了因自我隔离而难以维持生计或学业、养育等生活的人采取的措施”，并期待，如果该政策取得成功，自我隔离将成为代替方案。

한국어