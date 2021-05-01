韩国政府：“参与美国主导的半导体供应链重组”……韩美首脑会谈将于21日举行. May. 01, 2021 07:19. by 黄炯俊记者、朴孝穆记者、华盛顿=常驻记者 李正恩 constant25@donga.com,tree624@donga.com,lightee@donga.com. 据悉，韩国政府已向拜登政府表明立场，将参与美国总统拜登强调的“美国主导的半导体全球供应链重组”。因此，韩美确定在当地时间21日召开的文在寅总统和拜登总统的首次首脑会谈中，韩美半导体合作将成为主要议题。拜登总统1月就任，在白宫与文在寅总统直接会面，这是世界首脑中继日本首相菅义伟之后的第二人。 韩国政府相关人士30日表示：“已向拜登政府表明立场，将参与美国关于应该拥有半导体和汽车用电池等核心技术、生产自身供应网的构想。”据悉，政府认为，如果在美中技术霸权竞争中不能参与由美国主导的半导体供应网，国内半导体产业将遭受打击。拜登2月签署了盘点半导体、汽车用电池、稀土类、医药品等4个核心领域全球供应网的行政令，将于6月发表结果。在此之前举行的韩美首脑会谈上，文在寅将向拜登强调韩美半导体合作。 据悉，韩美首脑还将就两国共同推进美国新对朝政策达成协议。据悉，随着对朝政策研究的结束，美国即将公布对朝政策。据华盛顿外交消息人士称，拜登政府最快可能于当地时间30日予以公布。 据悉，韩国政府向美国要求签署韩美签署疫苗互换协议，但美国表示反对，因此，美国短期内对韩国提供疫苗援助的问题不会被列入首脑会谈的议题。 总统国民沟通首席秘书郑万镐当天在确定韩美首脑会谈相关事宜的新闻发布会上表示：“将深入讨论韩美之间的密切合作方案，以使韩半岛完全无核化及永久和平稳定取得进展。此外，双方还将就经济贸易等实质性合作和气候变化、新冠疫情等全球性挑战课题的合作应对进行讨论。”白宫发言人珍·普萨奇当天发表声明称：“文在寅总统此次访问将表现出美韩之间铁桶般的同盟及深厚的纽带关系。拜登总统期待加强同盟并扩大密切合作。”

한국어