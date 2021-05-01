3周后韩美首脑首次会面，将同盟“一个声音”进行化学结合. May. 01, 2021 07:19. . 韩美两国昨天同时公布，文在寅总统和拜登总统将于21日在华盛顿举行首脑会谈。这是拜登总统就任121天后举行的首次韩美面对面首脑会谈。青瓦台表示，两位首脑将深入讨论对朝政策合作方案、经济通商实质性合作、气候变化、新冠疫情等全球性挑战课题。白宫也表示：“文总统的访问将体现两国间铁桶般的同盟关系和深厚的纽带关系。” 既然韩美首脑会晤的日期已经确定，今后两国将就具体的日程和议题，特别是两国将达成的协议内容展开全面的工作协商。但韩美必须协调的课题不容忽视。从两国首脑认为的最优先议题开始就存在分歧。文在寅总统希望美国通过与朝鲜的对话重新启动和平程序，而拜登总统希望韩国与日本站在美国一边，起到牵制中国的一个轴心作用。 韩美两国已经承诺制定“经完全协调的”对朝战略，但最近两位首脑的发言却截然不同。文在寅总统正在反复敦促美国继续特朗普政府时期的对朝政策。相反，拜登总统虽然向朝鲜打开了外交大门，却强调“坚决遏制”。如果美国不久后公布新对朝政策，其间的政策合作自然会显现出来，但两国首脑应该密切协调，在会谈中发出一个声音。 美国希望韩国参与经济、技术、安保等全方位对华包围网。首先，韩国参与四国机制（美国、日本、澳大利亚、印度四国磋商机制）的扩大版“四国+”有可能成为议题。韩国考虑到中国的反对，正在犹豫是否参与，但据说，对于由美国主导的半导体供应链重组，将积极考虑参与。韩国应该果断地参与并非敏感安保问题的多边合作领域，并展开获得紧急疫苗支援等实用外交。 两国首脑在第一次会面中建立亲密的关系也是重要课题。拜登与此前文在寅见过的特朗普是截然不同的会谈对象。与邀请外国首脑后进行独奏表演的前任不同，美国在此次外交中将表现出关怀和倾听对方的外交。但即便如此，美国总统也不会甘愿单方面做出让步。拜登28日在第一次国会演讲中表示：“向美国的反对派打赌从不是一场好赌博，现在仍然不是。”

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