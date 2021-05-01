韩美日联参议长举行会议……韩国“半岛和平”VS美日“遏制朝核”. May. 01, 2021 07:20. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 韩国军联合参谋本部30日表示，韩国、美国和日本的联合参谋本部议长（参联会主席、统合幕僚长）对朝鲜的核武器、导弹威胁表示担忧，确认了三国间合作的重要性。有人指出，在此次会谈中，美日两国针对朝鲜的核威胁强调“延伸威慑”承诺和对朝制裁的重要性，而韩国则把重点放在韩半岛和平稳定上，出现了微妙的意见分歧。 韩国军联合参谋本部议长元仁哲（空军大将）当地时间3月29日在夏威夷与美军参谋长联席会议主席马克·米利、日本自卫队统合幕僚长山崎拓举行了韩美日联合参谋本部议长会议。这是自2019年10月米利就职仪式上的华盛顿会晤后，时隔1年零6个月三国联参议长首次共同出席。据说，三国联参议长就朝鲜核武器、导弹计划表示担忧并就遵守国际秩序的重要性进行了讨论。韩国军方一名消息人士表示：“分享了朝鲜3月份发射的朝鲜版‘伊斯坎德尔’（KN-23）改良型导弹、新型潜射弹道导弹的威胁评价和新型潜艇建造动向等情报。” 米利特别强调，“美国已经做好动用一切军事能力提供延伸威慑的准备”，强调对韩日两国的铁桶般防御承诺。山崎拓则强调要彻底履行联合国安理会（对朝制裁）决议。美日两国针对朝核威胁的高度化，确认了军事、外交应对的意志。据联合参谋本部介绍，元仁哲强调了为了韩半岛及东北亚的和平与稳定三国合作的重要性。

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