韩国政府：“本月内恢复发放餐饮和演出打折优惠券”. May. 01, 2021 07:20. by 具特敎 kootg@donga.com. 韩国政府将于5月中旬重启因新型冠状病毒肺炎(COVID-19)余波而暂时中断的餐饮、演出打折优惠券的发放。 韩国政府30日召开“第15次政策检查会议”，并做出了上述表示。企划财政部第一副部长李亿远表示：“为了延续艰难复苏的内需恢复趋势，最大限度地减少个体户和文化艺术人的损失，正在推进5月份餐饮、演出优惠券的非面对面和在线使用。” 餐饮优惠券是在外卖应用程序(APP)上订购食物后给予折扣的方式。在配送APP上一次性结算2万韩元以上，在第4次订购时返还1万韩元。演出优惠券是指，在预售在网络平台上映的音乐剧等收费演出时，优惠8000韩元的方式。每人每月两次，每次最多发放4张优惠券。 具体的优惠券使用日程和详细内容将通过信用卡公司、网络平台等方面的准备工作，不久后由相关部门公布。 另外，李副部长预测，预计下周公布的4月份消费者物价将超过2%。他说：“去年第二季度(4月至6月)受新冠肺炎疫情影响物价水平罕见下降，基底效果起作用，消费者物价将暂时超过2%”，“为了不使暂时性物价上涨成为通胀预期，将继续努力稳定物价。”

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