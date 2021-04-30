债台高筑的个体经营者……执政党和在野党相互推卸责任. April. 30, 2021 07:29. . 据悉，去年韩国个体经营者为维持事业所借贷的资金接近120万亿韩元。也就是说，随着因新冠疫情持续限制和禁止营业，导致销售剧减、赤字扩大，拿着贷款艰难经营的个体经营者相当多。朝野政党以补偿政府措施引起的营业受打击为由一直推进的《损失补偿法》也在4月国会上被否决，个体经营者的不满进一步加大。 据韩国银行透露，去年底全国238.4万名个体经营者的金融贷款余额为803.5万亿韩元，在短短一年时间里激增了118.6万亿韩元。这相当于前一年增加额（60.6万亿韩元）的两倍，也就是说，542万名个体经营者中的44%平均背负3.37亿韩元债务。去年首次负债的个体户贷款金额就达125.8万亿韩元。在难以承担租赁费、电费的界线之上的个体经营者中，有不少人找非法贷款企业，因此应该说，实际债务负担比统计结果中还要大。 在这种情况下，个体经营者一直期待的《个体经营者损失补偿法》在4月份举行的临时国会上未能通过，被推迟到下月。在发生诸如新冠疫情时，对赔偿损失的法制化曾引发过争议，但朝野两党表明了将强行法制化的意志，加大了个体经营者的期待心理。但是，在法案通过之前，由于朝野、政府的意见分歧，没能通过国会常任委员会的门槛。也就是说，个体经营者只是受到了“忽悠”。 对于法案搁浅的原因，朝野互相推卸责任。共同民主党责怪在野党说：“由于在野党拒绝，法案处理被推迟。”“国民力量”党则认为“共同民主党对处理持消极态度”，对执政党的立法意志提出了质疑。 很多国民认为，在大流行的情况下，因政府的强制措施而受到损失的个体经营者有必要得到适当的补偿。更何况，政界似乎要立即引入该法律，令人们充满了期待。因此，朝野应通过协商通过《损失补偿法》。但是，对于今后是否只能通过法律而不是补贴来进行所有补偿、防止财政恶化等副作用的安全措施是否充分等问题，有必要进行充分的讨论。特别是，朝野初选议员要求的追溯适用制度，存在重复发放问题，也对财政形成巨大负担，因此不能强行执行。

한국어