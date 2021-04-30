李海仁修女：“郑镇奭枢机主教是安慰人们的满天星”. April. 30, 2021 07:30. by 金甲植 dunanworld@donga.com. “如果说金寿焕枢机主教(也称红衣主教)是玫瑰花，那么郑镇奭枢机主教就是像满天星一样的存在。” 诗人兼修道者的李海仁修女(76岁)29日在接受《东亚日报》的电话采访时，对郑镇奭枢机主教的逝世表示哀悼，并这样比喻。 她和郑枢机主教的缘分可以追溯到2006年。当时她受委托负责创作郑枢机主教的着座活动上使用的歌曲的歌词。这位修女说：“受负责音乐的神父的委托，我专门为枢机主教写了歌词。郑红衣主教说‘感谢您为我写好歌词、参加活动而从釜山远道而来’。” 她说，此后虽然个人没有机会见面，但通过郑红衣主教的多本书，得到了对神学提问的帮助和刺激。“郑红衣主教一直致力于守护生命伦理，并积极帮助教会中困难的邻里。在诗人的立场上，红衣主教在忙于担任高级神职人员的情况下，每年都出版书籍，出版了51本著作，令人惊讶。这难道不是作为神职人员和学者一刻也不懈怠的证明吗？” 她表示，“被刊登在《东亚日报》上的讲述郑红衣主教对母亲的爱和世代相传的眼球捐赠的缘由的许英烨神父追悼文章(29日刊A10版)感动了”，“在6•25战争中三次度过死亡危机，在独生子压力下，我感受到了年轻时枢机主教选择更大的爱的苦恼。” 李修女表示，2018年郑枢机主教拒绝接受延命治疗的决定在修道院内也引起了很大的话题。“不是有句话说‘今天轮到我，明天轮你’吗？修道院中有很多上了年纪的修道者，因此这并非事不关己。看着枢机主教的去世，很多人宣誓拒绝延命治疗，或承诺以美好的方式结束人生。” 李修女还想起了与2009年去世的枢机主教金寿焕的缘分。当时，为了治疗癌症，自己住进了首尔圣母医院，接受了抗癌和放射线治疗。据说，金枢机主教也在病房里，因此被称为“住院同期”、“患友”。“一天很辛苦，拜托他祈祷，结果他祈祷的时间太长了。所以我问他为什么这么长，他笑着说‘你是个会写文章的修女，拜托上帝特别照顾你’。” 李修女说：“站在天主教会的立场上，金枢机主教是与父亲、郑枢机主教是与母亲一样的存在，我对此深有同感。”诗人还将两位红衣主教的人生比喻为花朵。她说：“如果说金枢机主教是具有幽默魅力的玫瑰花，那么郑枢机主教就像是给人带来悠闲和慰藉的淡淡的满天星。” 她说：“教会的大人们依次去世，真令人惋惜”，“虽然因新型冠状病毒肺炎(COVID-19)而无法亲自吊唁，但正在巡视修道院内的小花园，以默哀悼念郑枢机主教。” 另外，李修女还介绍了与20世纪90年代中期通过钢琴家、首尔大学名誉教授申秀晶的介绍认识的演员尹汝贞之间的缘分。“去首尔的话，会在申教授的家中举行聚餐会，母亲经常劝天主教信徒尹汝贞用‘尤利娅娜’的洗礼名，要求她保持信仰。在获得奥斯卡最佳女配角奖后，她发短信给我说‘暂时不会缠着要接受洗礼。这段时间辛苦了，请尽情享受’。是不是太忙了，还没有答案。”

한국어