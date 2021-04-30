文在寅吊唁郑镇奭红衣主教，“失去韩国天主教的巨大支柱”. April. 30, 2021 07:30. by 朴孝穆记者、金甲植 文化记者 tree624@donga.com,dunanworld@donga.com. 文在寅总统和金正淑女士在枢机主教郑镇奭仙逝第三天的29日，来到设在首尔中区明洞大教堂的灵堂进行吊唁。文在寅夫妇是虔诚的天主教信徒，这也是继2月份统一问题研究所所长白基玩去世后文在寅时隔2个多月再次亲自到灵堂吊唁。 文在寅吊唁后同红衣主教廉洙政交谈时表示：“失去了韩国天主教的巨大支柱。教会和社会长者在困难时期仙逝令人遗憾。”他还就郑镇奭说：“他给了我们很大的教诲。他强调了在困难的时候也要对生活感恩和幸福的重要性和价值，特别是在矛盾多的时代，和平和团结尤为重要。在天堂里，他也会为了社会的和谐，比任何人更为恳切地祈祷。”他还说：“感谢您送我真正幸福的人生、清贫的人生这一美好礼物。” 对此，廉洙政表示：“在病房见到郑镇奭时，他说，为了韩国的和平和终结新冠疫情，应该多做祈祷。特别是像最近这样困难的时期，教会会为国家认真祈祷。” 另外，在设有灵堂的明洞大教堂，追悼行列络绎不绝。新教联合团体韩国教会总联合代表会长苏康锡、李哲、张钟铉牧师当天也来到灵堂进行吊唁。天主教首尔大教区在吊唁第一天的27日表示，据推算，吊唁者达1万多人。方济格教皇的追悼信息也即将到来。首尔大教区就红衣主教郑镇奭39岁时的1970年被任命为清州教区厅长、是韩国人最年轻的主教的报道表示：“1943年被任命为平壤第六代主教的洪龙浩主教当时36岁，是韩国人最年轻的主教。”

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