接种疫苗后允许探视疗养医院和设施. April. 30, 2021 07:31. by 李智云记者 easy@donga.com. 韩国政府29日表示，两次接种新冠疫苗两周后，将允许在疗养医院及设施面对面会面。也就是说，在前一天公布的完成接种者免予隔离措施基础上，又追加提出了“奖励”。 此次措施是基于疗养医院的新冠感染危险降低的判断而采取的。疗养医院已有75%以上的患者和医护人员接种了疫苗。这超过了集体免疫标准“70%接种”。保健福利部长权德哲当天解释说：“比较接种前后发现，（疗养医院）发生的同一集体隔离从16家减少到9家，确诊人数从234人减少到34人，减少85%以上。” 只是还没有确定允许会面的时间。只有在患者和监护人都完成接种后才能探视，还是只要患者完成两次接种后就能进行探视，目前尚未决定。疾病管理厅厅长郑银敬在当天的新闻发布会上解释说：“正在制定关于（家属）双方应接种何种程度的疫苗、使用何种程度的个人保护器具、根据怎样的安全方针进行接触、探视的方针。”防疫当局还决定减少疗养医院及设施从事者先行接受检查的次数。目前疗养医院及设施从事者每周最多接受2次基因扩增（PCR）检查，计划一两周减少1次。 另外，从30日开始将开始出售个人可以使用的新冠自检套装。自检套装生产商SD生物感应器表示，从当天开始在全国药店销售产品。从5月3日开始，另一生产商Humasis公司的产品就可以在药店购买。两种产品都是一盒两套，售价为1.6万韩元。如果开始使用自检套装，预计将在各种设施中作为辅助新冠检测手段使用。首尔市教育监赵喜延当天表示：“将积极讨论在100人以上寄宿型学校或运动部运营的学校使用自我检查套装的方案。” 但仍有不少人担心，个人检测套装的可信度低于PCR检测。郑银敬嘱咐：“（自我检查套装）对无症状者的效果还没有验证，即使自我检查的结果是阴性，也有可能是‘假’阴性，因此应该遵守防疫守则，如果怀疑感染了病毒，还应该另外接受确诊检查。”

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