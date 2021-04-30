欧盟委员会主席用电话和短信说服辉瑞首席执行官，确保18亿份疫苗. April. 30, 2021 07:30. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 据美国《纽约时报》当地时间28日报道，欧盟委员会主席冯德雷恩（照片）不断给辉瑞公司首席执行官发短信并打电话积累了信任，使欧盟得以大量确保辉瑞公司新冠疫苗。 欧盟决定，到2023年为止，接收18亿份辉瑞疫苗，并计划在本周内最终签署合同。这是与辉瑞疫苗单一供应合同中规模最大的合同。在世界各国因疫苗不足而喘不过气来的情况下，这对欧盟而言是一大喜讯。 《纽约时报》评价说，冯德莱恩的“个人外交”在与辉瑞公司成功签约方面起到了很大的作用。辉瑞首席执行官阿尔伯特·布雷拉在接受《纽约时报》采访时表示：“各国总统、总理和国王等世界领导人都向我伸手（要疫苗）。我与冯德莱恩进行了深入讨论，双方产生了深厚的信任。”布雷拉还就冯德莱恩表示：“她知道包括变异病毒在内所有事情的详细情况。因此对话内容更加深入。”《纽约时报》评价说：“此次合同是（政界人士的）政治生存努力和企业销售战略互相契合的结果。” 两人第一次联系是在今年1月。布雷拉向冯德莱恩解释，比利时生产设施升级导致疫苗供应出现差池。此后，两人不断地互发短信和电话，建立了联系。进入2月份以后，欧盟大幅依赖的阿斯利康疫苗的供给出现了延误问题，冯德莱恩应对危机的领导能力受到了质疑。这时，她与布雷拉建立的纽带关系发挥了作用。《纽约时报》报道说：“冯德莱恩和布雷拉通了一个月的短信和电话。这发展成为疫苗合同的成果。”2月17日，欧盟签署了2亿份的辉瑞疫苗协议，本月19日又确保了1亿份疫苗。

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