成败取决于反映时代的家庭概念扩展、达成共识方面. April. 29, 2021 07:27. . 韩国政府昨天发表了将推进到2025年的家庭政策纲要“第四次健康家庭基本计划”。其中包括法律上扩大家庭概念，内容包括同居、事实婚姻家庭、老人同居、虐待儿童寄养家庭等，并废除父姓优先原则，子女在申报出生时可随母姓等。 现行民法和健康家庭基本法只承认通过结婚、血缘、领养形成的关系为家庭。但是家庭的形态变得多样，对家庭的认识也在迅速地发生变化。去年女性家庭部的调查结果显示，约70%的应答者回答“即使不是婚姻、血缘关系，但只要能共享生计和居住，就算是家庭”。以2019年为基准，在所有家庭中，由夫妇和未婚子女组成的典型家庭所占的比重为29.8%，低于1人家庭（30.2%）。 有必要反映时代的变化，改变法律和制度。因为如果法律和现实之间的差距扩大，政策就会出现漏洞。但是要想改变长久以来传承下来的传统，阵痛是不可避免的。宗教界对扩大家庭范围表示了担忧。红衣主教廉寿政表示：“这与天主教教会关于家庭和婚姻的信仰及伦理观相悖。”新教联合会韩国教会总联合会也指出：“有必要密切注意。”相反，妇女界等则敦促政府积极改变政策。 家庭是构成社会的基本单位，因此家庭政策的变化对整个社会产生的影响力非常大。由于根据年龄和性别认识上存在差异，因此很有可能演变成时代矛盾和性别问题。因此，能否通过广泛的讨论达成共识将成为决定制度变化成败的关键。只有通过公论化过程引导社会达成协议，并以此为基础整顿法律和制度，才能使副作用最小化，同时制定符合时代的家庭政策。

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