两起大型事故. April. 29, 2021 07:28. . 2002年第59届威尼斯电影节开幕影片是弗里达·卡罗的传记影片《弗里达》。像卡罗重生一样倾情演绎的墨西哥演员塞玛·哈伊克在第二年获得奥斯卡最佳女演员提名，为演艺生涯画上了一个转折点。画家卡罗的人生也有过两个转折点。都是她自称是“大型事故”的事件。 “在我的人生中有过两次大型事故。车祸和迭戈，你！两场事故相比较，你更糟！”电影中的台词是卡罗对迪戈·里维拉说过的话。18岁时遭遇的交通事故彻底改变了梦想成为医生的少女的人生。为忘记在床上承受的肉体上的痛苦而开始的绘画事业，让她走上了画家之路。第二次大型事故是指与墨西哥美术巨匠迪戈·里维拉结婚。丈夫涉猎女性甚广的经历和经常出轨给她带来的心理创伤比肉体上的痛苦还要大。在这两起事故中，卡罗经历了地狱的深渊，但她通过自画像治愈了自己的痛苦。 这幅画是卡罗在结束10年婚姻生活的1年前前往纽约进行展示旅行时创作的。她不像其他自画像中那样受伤地流血或悲伤，而是显得高傲而有气度。这似乎是因为她不是作为里维拉的妻子，而是作为独立的画家成功地在纽约展示了自己的作品。浓重的海鸥眉毛给人留下深刻印象的她在墨西哥传统服装上戴着动物骨头项链，就像密林的女战士。身旁的并肩战友，给她安慰的动物是生活在一起的猴子。实际上，卡罗通过饲养猴子、鹦鹉等异国动物和植物，找回了心灵的平静。 难道是迫切感创造了奇迹？卡罗极具戏剧性的人生成了好莱坞电影的素材。两次大型事故都是她痛苦的开始，但她想要摆脱这种痛苦的紧迫感，是她成为不亚于里维拉的世界级美术家的原动力。

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