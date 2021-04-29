ADB预测今年韩国的经济增长率为3.5%，比现有预期值上调0.2%. April. 29, 2021 07:27. by 周愛眞, 朴熙昌 jaj@donga.com,ramblas@donga.com. 亚洲开发银行(ADB)预测，今年韩国的经济增长率为3.5%，比现有预测值高出0.2%。据企划财政部28日透露，ADB当天在《2021亚洲区域经济展望》中做出了上述表示。这比去年12月发表的预期值3.3%上调了0.2个百分点。ADB还预测，明年韩国的经济增长率为3.1%。ADB评价说，韩国政府的扩张性财政及货币政策、半导体和信息技术(IT)产品需求导致的出口增加等是增长率恢复的原因。 除日本、澳大利亚、新西兰外，亚洲46个国家的经济今年将增长7.3%。该预测值比现有的(6.8%)上调了0.5个百分点。这是考虑到新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫苗开发和各国政府的扩张性财政政策等的影响而得出的结果。 另外，国内消费心理连续4个月得到改善。据韩国银行当天发表的消费者动向调查，4月份消费者心理指数(CCSI)为102.2，比3月份上升了1.7个百分点。CCSI是消费者对经济状况的心理指标。大于100意味着消费心理乐观。韩国银行统计调查组组长黄熙珍(音)解释说：“随着出口持续好转、新冠肺炎疫苗接种、雇佣指标改善等对景气恢复的期待，消费心理有所好转。”

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