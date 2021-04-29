中国人口降至14亿以下，“人口第一大国”中国是否让位给印度？. April. 29, 2021 07:28. by 金祺容 kky@donga.com. 中国人口降至14亿以下，不久后将把“世界第一人口大国”的位置让给印度。中国人口下降，是1950年代毛泽东的大跃进运动失败，造成数千人迁走、人口减少后的第一次。中国正在担心人口急剧减少会对整个经济、社会产生恶劣影响。 英国《金融时报》27日援引精通中国人口政策的消息人士的话报道说：“中国当局的人口调查结果显示，以去年年底为准，中国总人口在14亿以下。”中国每10年实施一次人口统计普查，去年11月完成了第七次调查。中国国家统计局原计划本月初公布这一结果，但突然以需要进一步准备为由突然推迟公布。国家统计局发言人刘爱华16日在记者会上表示，“第七次人口普查结果与此前调查相比，包含更多的细节信息，因此延长了准备工作的时间。” 《金融时报》报道说：“在中国，人口统计被认为是最敏感的资料之一。在相关部门就人口急剧减少带来的影响和对策等达成一致意见之前，调查结果很有可能不会被公开。” 如果中国人口下降到14亿以下，将很快被世界第二大人口大国印度（约13.9亿）超越。因为不可能通过短期处方阻止人口减少。中国1978年为防止人口迅速增加，实施了“一户一子女”政策。但随着出生率减少趋势日益明显，2016年开始实施“一户两孩”政策。虽然实施了二胎政策，但中国新生儿数量从2017年起连续三年减少。因此，中国专家中主张完全取消生育限制政策的呼声越来越高。目前中国规定，对三名以上子女处以罚款。 研究中国人口问题的美国威斯康星大学研究员易富贤近日在接受香港媒体采访时表示：“中国将根据此次人口调查结果调整人口相关政策。限制生育的《计划生育法》将会从历史中消失。”

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