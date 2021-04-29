韩半岛在100年之后变为“热半岛”…夏季增加20天，冬季减少22天. April. 29, 2021 07:28. by 姜恩智记者 kej09@donga.com. 韩半岛的夏天在100年后又延长了20天。过去韩半岛最长的季节是冬天，但现在夏天代替冬天坐上了这个位置。 气象厅28日发表了上述内容的《长期气候变化趋势》的分析结果。气象厅比较了首尔、釜山、大邱、仁川、木浦、江陵等观测100年以上气温的6处过去30年(1912~1940年)的平均气温和最近30年(1991~2020年)的平均气温。 最近，韩半岛年平均气温比过去上升了1.6度。全球变暖现象明显。年中季节的长度也是最近夏季最长，为118天，其次是春天(91天)、冬天(87天)、秋天(69天)。过去，冬季最长，为109天，其后依次为夏天(98天)、春天(85天)、秋天(73天)。夏天增加20天，冬天减少22天，顺序发生了变化。 春夏开始的日期也分别提前了17天和11天。以前春天的开始是3月18日，但最近从同月1日开始。过去夏天也是从6月中旬开始的，但最近提前到了5月末。因此，今年首尔的樱花上月24日开花，这是自开始观测的1922年以来开花最早的。相反，秋冬的开始日期分别推迟了9天和5天。 随着气候变暖的持续，表示季节的24节气也多少发生了变动。原来最冷的一天—大寒(1月20日左右)最近30年平均气温为0.9度，比小寒(1月5日左右)的0.8度还要暖和。“小寒比大寒冷”的谚语成为了理所当然的事情。而在过去30年时间里，大寒比小寒要更冷。气象厅解释说：“从100年以上的观测资料来看，所有季节和节气的气温都在上升。”

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