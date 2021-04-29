李健熙收藏品回馈社会…一下子填补了很难收集的近代美术作品的空隙. April. 29, 2021 07:28. by 孫曉林, 金玹秀 aryssong@donga.com,kimhs@donga.com. 已故三星电子会长李健熙捐赠的收藏品使国立中央博物馆和国立现代美术馆的收藏品水平进一步提高。 由此，美术馆将大举扩充稀有价值高、收藏困难的韩国近代美术作品。这将对近代美术史的展示和研究做出巨大贡献。大部分是挖掘埋藏文化遗产的博物馆也同时收藏了包括韩国历史时代大部分的绘画、工艺等文化遗产。捐赠品的形象将数字化，并在博物馆和美术馆的网站上公开。 遗属们根据已故三星电子会长李健熙的意愿，决定捐赠2.3万多件美术作品，并与文化体育观光部国立中央博物馆国立现代美术馆进行协商。为此，三星福利财团理事长李叙显还加入了国立现代美术馆后援会。 李会长过去在日本奥克拉酒店的后院购买了朝鲜王朝王世子学习房—资善堂的基坛，并捐赠给了政府。也有分析认为，为了捐赠，他热衷于收集文物。在1997年出版的随笔中，他讲述了自己参观国立博物馆的经历，并表示：“事实上，相当数量的发光的我国文化遗产至今还散落在国内外各处。总觉得无论如何要把这些文物收集起来，努力提高国立博物馆的地位的努力还不够。” 据悉，李健熙继父亲三星创始人李秉喆之后，一直关注古代美术和西洋美术等庞大的收藏品。韩国现代美术大师李禹焕画家在文艺杂志《现代文学》3月刊上投稿的已故李健熙会长的追悼文章中写道，“李健熙会长即使是韩国美术作品，也追求作品的存在感和完成度高的东西，总是用世界性的视野筛选作品。”

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