因当地居民反对，文在寅梁山私宅工程中断. April. 29, 2021 07:28. by 朴孝穆记者 tree624@donga.com. 文在寅总统离任后即将居住的庆南梁山私宅建设工程因附近居民的反对而暂时中断。 据青瓦台28日透露，本月初开工的庆南梁山市河北面智山里平山村总统私宅工程于23日临时中断。这可能是因为工程一开始，河北面里长团协议会等17个团体就挂出反对建立私宅的横幅进行抗议。他们主张：“青瓦台警卫处和梁山市没有就交通、噪音等工程问题进行正常的协商。” 青瓦台相关人士解释说：“为了确认是否发生了工程引起的粉尘和噪音等给居民带来不便的事情，暂时停止了工程，计划在和居民进行沟通，检查不便事项后再重启工程。”但是对于私宅地皮变更的可能性，他断然否认说：“现在还没有讨论。” 文在寅总统离任后的私宅已多次卷入争议。因私宅内农地性质变更等原因，还受到了在野党的集中攻击。对此，文在寅上个月罕见地在社交媒体上发表文章批评说，“小里小气和过意不去”。

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