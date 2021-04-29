连续12年担任皇家马德里队管家的本泽马：“拔火罐是我的力量源泉”. April. 29, 2021 07:28. by 兪載泳 elegant@donga.com. 皇家马德里队(西班牙)的法国籍招牌前锋卡里姆•本泽马(34岁)被国内球迷称为“本总务”。因为克里斯蒂亚诺•罗纳尔多(尤文图斯队)等众多特级前锋先后离开球队，自2009年夏天转会到皇家马德里队后，本泽马在12年的时间里默默地坚守在最前沿位置，以拯救明星队友的智能表现养活了所谓的球队。 虽然因小伤休息了几场比赛，但他从未长期缺席过比赛。虽然2月份也遭遇了内收肌伤病，但时隔3场比赛后重返赛场。现在他也坚持饮食管理，通过拔火罐缓解身体疲劳，维持顶级水平。因此，虽然不像里奥内尔•梅西(FC巴塞罗那)和C罗那样引人注目，但人们把本泽马比作起到组织的可靠管家作用的总务，对他的存在感给予了高度评价。 在鼎盛时期曾逼近6000万欧元(约805亿韩元)的身价，目前已跌至2500万欧元(约335亿韩元)，但本泽马依然以全天候前锋的身份不断攻入重要进球，本赛季他在西甲联赛中已攻入21球，继梅西(25球)之后，排在射手榜第2位。 在皇家马德里队出战553场比赛，攻入277球(142次助攻)的本泽马在欧足联冠军联赛(UCL)4强赛首回合比赛中攻入宝贵的扳平比分的一球。28日，本泽马在西班牙马德里举行的2020~2021欧冠半决赛首回合主场比赛中，在切尔西队的克里斯蒂安•普利西奇先进一球后攻入扳平比分的一球，帮助球队以1比1握手言和。 当天下雨，本泽马在湿漉漉的球场上，利用门前冷静的控球机会，在上半场第23分钟用左脚射门击中球门，6分钟后他用头部以身体为中心停球后，用绝妙的右脚凌空抽射破门。 这是本泽马在欧冠联赛中的第71粒入球。本泽马继C罗(134球)、梅西(120球)、罗伯特•莱万多夫斯基(拜仁慕尼黑•73球)之后，与劳尔•冈萨雷斯(前皇家马德里队)一起在欧冠联赛总进球排名中上升到了并列第4位，再次证明了他在“顶级比赛”上的强势前锋地位。 另外，当天先拔头筹的普利西奇也书写了美国男子足球的新历史。作为美国球员，他首次在欧冠4强赛上攻入一球。 从2015~2016赛季开始实现大赛三连冠后，连续两个赛季在16强赛上被淘汰的皇家马德里队将于5月6日在切尔西的主场英国伦敦斯坦福桥球场展开4强赛次回合比赛。

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