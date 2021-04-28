美国国防部：“对朝政策如果操之过急而失败，韩日也将面临危险……应慎重对待”. April. 28, 2021 07:26. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 美国国防部发言人约翰·科比当地时间26日就拜登政府正在进行的对朝鲜政策审示表示：“这是严肃又严肃的安保问题，应该尽可能以最慎重的方式进行。”对于原计划于本月中旬公布的新对朝政策被推迟，他表示：“如果操之过急而失败，其结果不仅对美国人，而且对韩国、日本等盟国也会极其危险。” 在拜登政府上台即来迎来100天（4月29日）之际，科比在国防部大楼接受了《东亚日报》的采访。他在采访中说，“（一旦对朝政策失败）危险性非常大，因此任何人都不愿在这个问题上操之过急”，暗示距离正式宣布还有一段时间。海军将领出身的科比曾在奥巴马政府担任过国务院发言人，是具有处理外交和军事两方面问题罕见经验的高级官员。 就拜登政府上台后的外交安全政策，他表示，“所有人都很清楚，我们把优先顺序放在印度洋地区”，把加强针对中国的国防战略作为核心。国防部长奥斯汀就任后首次出访海外选择了日本和韩国，国防部里中国工作组局长、也是长期担任拜登总统幕僚的伊莱·拉特纳被任命为负责亚太安全事务的助理国务卿等，都是证明这一点的代表性事例。他表示：“国防部中国工作组目前正在进行的中国政策审议将于6月份结束。今后如果相关领域的预算工作全面展开，我们可以更加集中精力参与这个地区的事务。” 科比还就拜登政府一直阐明的恢复同盟关系的问题断言：“这不是空话。这显然是奥斯汀目前重点关注的主要领域。”他还说：“正如所说，同盟几乎是我们在国防部做的所有事情的基石。我们对同盟进行了很多投资，今后将切实确认这一点。”他还表示：“同盟和伙伴在该地区拥有我们所没有的力量、知识和经验，在特定领域比我们强。无视这一点是愚蠢、不负责任、轻率的行为。” 对于有关朝鲜的问题，他只是简单地回答说，“这是安全事项”。他就公布对朝政策的时间表示：“从他们（朝鲜）为推进（核）计划和力量而努力的方式来看，应该尽可能采取最慎重的方式。”意思是说，如果操之过急而失败，将对美国、韩国、日本等盟国造成极度危险的结果。 他每天都与国务院、白宫国家安全委员会、卫生部、国土安全部等各部门负责人随时通话或举行会议。他说，“拜登政府重新找回了正常的秩序，有着更系统的政策决定过程”，强调部长、副部长等几乎所有级别的官员都在进行紧密的协商。 当天，科比还详细介绍了拜登政府发生变化的对国民沟通、媒体发布会的宗旨和目的。就拜登政府和几乎不举行新闻发布会的特朗普政府不同、定期举行新闻发布会的理由，他答道：“因为，向美国人、同盟及伙伴国家宣传美国的政策，是我们真挚的义务。” 他还表示：“新闻发布会还是向敌对国家发送讯息的机会。无论是成为恐怖分子还是俄罗斯、中国、朝鲜，他们都在关注我们的新闻发布会，关注我们在做些什么。”记者问，“这是不是也是向朝鲜国务委员会委员长金正恩发送讯息”，他答道：“不针对特定人士。但也要留意，（包括金正恩在内）所有人都在听。” 对于曾在国防部和国务院两部门担任发言人的经验，他提到前总统约翰·F·肯尼迪的发言：“国防和外交是相辅相成的，缺少一个就会失败。”他还表示：“虽然在这两个领域都工作过，但有时候，在外交领先的时候，国防会后退一步，或者必须反过来。应该寻求两者之间微妙的均衡。”

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