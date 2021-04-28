三星电子推出快两倍传输速度的企业服务器用SSD…首次使用第6代V-NAND. April. 28, 2021 07:26. by 徐東一 dong@donga.com. 三星电子27日表示，推出了首次使用第6代V-NAND的企业服务器用固态硬盘(SSD•照片)。 该产品的特点是支持SAS(Serial Attached SCSI)-4标准。SAS是用于服务器或大型电脑储存装置的高速数据传输接口。SAS-4将支援比前作提高约2倍的22.5Gbps(每秒千兆位)的传输速度。 三星电子计划，从800GB(千兆字节)到最大30.72TB(千兆字节)，根据顾客的需求，以多种容量推出该产品。同时支持SAS-3等之前标准的接口，提高了服务器运营的灵活性。 三星电子以去年为准，在企业型SSD市场上占据了36.5%的高占有率。去年下半年(7~12月)市场占有率更是超过了40%。据市场调查机构Omnia透露，到2025年为止，服务器用SSD市场规模将达到260亿美元(约28.9万亿韩元)，年均增长率也将达到8.7%。 三星电子存储器事业部商品企划组组长朴光日(专务)表示：“三星电子在约10年的时间里，从企业、政府、金融机关等企业服务器的顾客那里得到了卓越的性能和信赖性认可”，“将在持续增长的市场中，以差别化的储存解决方案与顾客进行合作。”

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